Sebastian Fabijański tłumaczy się ze współpracy z TVP: "Mimo wszystko NAMAWIAM, ŻEBY OBEJRZEĆ"

Sebastian Fabijański z pewnością nie należy do grona gwiazd, które boją się kontrowersji. Wręcz przeciwnie, ukochany Maffashion bardzo lubi odważne posunięcia zawodowe i często wzbogaca rodzimą branżę rozrywkową dziwnymi przemyśleniami, które niejednokrotnie wpędziły go już w kłopoty. Tym razem jednak aktor wyjątkowo, jak na niego, starał się nie wzniecać niepotrzebnego konfliktu. Tak jakoś wyszło, że konflikt wywiązał się jednak sam.

W odpowiedzi Sebastian spróbował spokojnie wytłumaczyć, że TVP jedynie kupiła prawa do emisji serialu, co jednak niekoniecznie zgodne jest z prawdą.

Może przekona Cię to, że to nie jest produkcja, która powstała na zlecenie TVP. To jest produkcja, którą Telewizja Polska zdecydowała się kupić i zmontować z niej serial. Między innymi dlatego, że powstał na to materiał, którego nakręciliśmy bardzo dużo. Słyszałem, że wyszedł naprawdę dobry serial, więc mimo wszystko namawiam, żeby obejrzeć - odparł z rzadko spotykanym opanowaniem Fabijański.