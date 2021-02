Sentymentalna Blanka Lipińska wspomina premierę "365 dni" i obwieszcza światu "Już wtedy MIAŁAM MĘŻCZYZNĘ"

Gdy na początku października celebrytka udała się samotnie do Egiptu , fani od razu domyślili się, że coś jest nie tak. Szybko okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu, a raczej, jak wynika z relacji naszego informatora, podjął ją Alek, nie pojawiając się na pokładzie lecącego do Hurghady samolotu.

Blania błyskawicznie zapomniała jednak o tym, co zrobił były chłopak. Dziś chętnie staje w jego obronie oraz wspomina wspólnie przeżyte chwile. Nie inaczej było w sobotę, gdy wróciła wspomnieniami do premiery ekranizacji swojego "dzieła". Początkowo Lipińska dodała tylko fotografię z czerwonego dywanu, na której widzimy, jak pozuje wraz z rodzicami i napisała, dzieląc się refleksją:

Rok temu odbyła się premiera "365dni"! Pamiętam, jak półtora roku wcześniej powiedziałam do mojej Mamy: "Wiesz co, ja zekranizuje moją powieść i na Walentynki 2020 zrobimy premierę, a Ty będziesz szła ze mną przez czerwony dywan". Moja mama na to: "Nie denerwuj mnie, ja nigdzie nie idę". Pamiętaj! Nigdy nie mów nigdy!