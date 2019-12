Siostra George'a Michaela nie żyje. Melanie Panayiotou miała 55 lat

Onaaa 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Najbardziej zaskakujące jest to, że hity artystów którzy odeszli nabrały dla mnie drugiego znaczenia: 'Last Christmas'- G.Michaela...zmarł w święta.. dla niego ostatnie święta. A 'In the end'- Linkin Park..Chester: ...but in The End it doesn't even matter...I miał rację 🖤❤😢