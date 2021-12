"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł W KOŃCU przerywa milczenie w sprawie rzekomego POZWU O ALIMENTY!

Magda 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Najbardziej z tej edycji żal mi Tomka - facet, spokojny, sympatyczny a do tego z pasją i zainteresowaniami, niestety trafił na Julkę neurotyczkę, która co widać było już w przygotowaniach przedślubnych wyglądała na przygaszoną a niezadowolenie z wyboru dla niej takiego a nie innego partnera było gwoździem do trumny. Sprytnie swą frustracje zamieniła na winę Tomka. Rozkręciła okropną spiralę obarczania go za całe zło co widać chłopak przypłacił nerwowo. To raczej ona powinna go przeprosić za manipulanctwo.