Spragniona "kultury wyższej" Anna Mucha chwali się wizytą w teatrze. Internauci: "CO ZA EGOIZM"

Ada 45 min. temu

Ludzie, przestancie ciagle krytykowac. Otworzono teatr, sprzedano 50 procent miejsc dla bezpieczenstwa, co drugie siedzenie wolne i o co chodzi? Jak w autobusach, sklepach i na plazach sie tloczycie to ok, a jak kobieta poszla do teatru to zle?