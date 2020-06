Szczery Sebastian Fabijański o trudnej relacji z ojcem: "Uciekał od wrażliwości, BUDOWAŁ MUR"

Ola 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jest tak częste zjawisko, ale mam wrażenie że to wynika z historii. Jeszcze nie tak dawno, pokolenie czy dwa wstecz były zupełnie inne czasy. Ojciec miał zapewnić byt i przetrwanie, a kobieta opiekowała się domem, dziećmi, dawała mi ciepło. Samej od zawsze brakowało mi ojca, choć on żyje i uchodzimy za wzorową rodzinę. Ojciec całe życie pracuje, głównie za granicą, a to z mamą rozmawiałam o życiu, problemach, pierwszych miłościach... Mam wrażenie, ze nasze pokolenie dopiero uświadamia sobie jak ważna jest rola ojca w wychowaniu dziecka. Wiele osób uczęszczających obecnie na terapię u psychologa zmaga się z tym brakiem przez wiele lat, a nawet całe życie. Tak jest u mnie. Wychowała mnie mama i babcia. Cieszę się z narastającej świadomości obecnych młodych ojców. To jest to pokolenie, które ma szansę zmienić podejście do wychowania dziecka i budowania w nim poczucia wartości.