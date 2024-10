Szwedzkie media połączyły Kyliana Mbappe z gwałtem w Sztokholmie. Jest reakcja teamu piłkarza: "Oskarżenia są całkowicie fałszywe i nieodpowiedzialne"

Witam.Moj facet jest nietolerancyjny.To graniczy z cudem jak on kogoś zaakceptuje.Kazdy mu w pewien sposób przeszkadza.Sasiedzi wariaci mój ojciec dziwny znajomi dziwni .Jak on kogoś nie akceptuje to ciągle narzeka na te osoby Mojego ojca nie lubi i w domu go obgaduje za plecami że mam dziwnego ojca że on nie będziesz z nim rozmawiać bo nie ma o czym x nim gadać.Nie chce zawierać z nim bliższej relacji bo coś u nie pasuje i zamiast mu to powiedzieć w 4 oczy to mnie to przekazuje za plecami twój ojciec taki owaki.Przykro tego słuchać jak ciągle narzeka ale mój facet taki jest.Nie tylko do mojego ojca coś me.Nie podobają mu się sąsiedzi których obgaduje za plecami mojego znajomego .Każdy człowiek który w pewien sposób nie spodoba się mojemu facetowi będzie obgadywany za plecami.Js nic nie poradzę na to że mój facet ludzi za plecami obgaduje i nie akceptuje praktycznie nikogo.Zwleka że ślubem nie spieszno mu do ślubu .Nie mogę liczyć na poznanie jego rodziny.Albo nie wie czego chce albo jest niedojrzały spowodowany jego młodym wiekiem