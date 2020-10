Tajemniczy znajomy Blanki i Barona wskazuje, kto jest winny ich rozstania: "Są rzeczy, które TRUDNO WYBACZYĆ"

Choć Blanka Lipińska i Baron oficjalnie nie są już razem, to temat ich rozstania wciąż rozgrzewa media do czerwoności. Nie jest bowiem jasne, jak właściwie doszło do tego, że rozkochani w sobie (i w nagłej popularności) kochankowie z dnia na dzień przestali się dogadywać. Autorka poczytnych erotyków zapewnia natomiast, że jest silną kobietą i "to, co jednego zabije, innego draśnie".