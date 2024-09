Tak dziś wygląda Paulla. Wykonawczyni hitu "Od dziś" pokazała NOWĄ fotkę tuż po wizycie u fryzjera. Poznajecie? (FOTO)

Tak dziś wygląda Paulla. Wykonawczyni hitu "Od dziś" odwiedziła fryzjera

Przez lata Ignasiak przyzwyczaiła rodaków do kruczoczarnych włosów, w których to wystąpiła m.in. w teledysku kultowej ballady. Dziś wokalistka jest praktycznie nie do rozpoznania. Dowodem mogą być liczne zdjęcia, które ta publikuje w social mediach. Trzeba przyznać, że w kwestii internetowej aktywności 45-latka nie próżnuje i co rusz zaskakuje swoich fanów odmienionym wizerunkiem. Były krótkie włosy, długie, potem znów krótkie. Sporo działo się również w przypadku ich koloru.