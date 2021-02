Tomasz Kammel i Tamara Gonzalez Perea WYLECIELI z "Dance, Dance, Dance"! TVP potwierdziła listę uczestników nowej edycji

Lidka 3 godz. temu zgłoś do moderacji 544 26 Odpowiedz

Najpierw mówicie że wszędzie celebryci a jak są nieznane osoby to głupie komentarze typu kto to?, nie znam? To poznacie, a to też szansa dla nowych ludzi a nie wszędzie Karolak, Adamczyk i Kurdej - Szatan! Przecież to nie jest taniec z gwiazdami.!!!Ale wiadomo że Polakom nigdy niedogoda!!!