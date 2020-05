Sentymentalny Tomasz Karolak żegna się z IMKĄ: "Od jutra nowe miejsce i NOWA DROGA" (FOTO)

Tomasz Karolak i Grażyna Wolszczak niedawno stali się głównymi bohaterami niezwykle medialnej afery. Kością niezgody między nimi stało się prawo do wynajęcia budynku, w którym mieścił się dotychczas należący do aktora Teatr IMKA. Po kilkukrotnym odbijaniu piłeczki w prasie szala zwycięstwa przechyliła się jednak na korzyść Wolszczak.





Choć Tomasz Karolak walczył o zachowanie dotychczasowej siedziby dla IMKI, to ostatecznie aktorka dopięła swego. Tomek nie zamierza się jednak poddawać i już kilkukrotnie zapowiadał, że znalazł nowe miejsce, w którym będzie teraz funkcjonować jego teatr. Zaznaczył przy tym, że świat "to nie tylko biznesy", najwyraźniej odnosząc się do medialnych przepychanek z (byłą?) koleżanką z branży.





Teraz Karolak postanowił oficjalnie obwieścić światu, że jego plan powoli się materializuje. Aktor udostępnił na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w pustym pomieszczeniu będącym "pozostałością" po jego teatrze. Jednocześnie podziękował obserwującym za wsparcie w tych trudnych chwilach i ogłosił, że od piątku IMKA będzie już funkcjonować w nowej siedzibie.





Ostatnie chwile w moim teatrze IMKA. Od jutra nowe miejsce i nowa droga. Dzięki, że jesteście ze mną... Nie zawiedziemy i szykujemy wielkie teatralne święto... - napisał Tomek pod postem.





Myślicie, że Grażyna Wolszczak wpadnie mu pogratulować?