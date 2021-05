TVP TUSZUJE porażkę Rafała Brzozowskiego na Eurowizji?! Nawet "Wiadomości" MILCZĄ...

Andrew 1 godz. temu zgłoś do moderacji 75 38 Odpowiedz

A ci bukmacherzy to kto niby? Znawcy muzyki i fani eurowizji? Chyba patrzą na lajki pod utworami, co jest na czasie. Gratuluję skutecznego hejtu i dawania unlike’i pod piosenkami Rafała. Do widzenia, Polsko… Rafał, to był super występ w klasycznym stylu – całkiem fajny wokal jak na taneczne pląsy, fajerwerki, kontakt z publicznością. Byłeś najlepszy na tym festiwalu, aż dziw bierze, że trzy mizdrzące się europejskie wokalistki weszły do finału, które tak chciały być dobre, że przedobrzyły darciem i machaniem tym, co „mama w genach dała”, a szczyt żenady osiągnęła oczywiście promocja „Krajów Wielkiej Piątki” i na końcu urywek występu Cleo z muzą Donatana ubijającą masło.