TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ILE TVP zapłaciło Andrei Bocellemu za wielkanocny koncert!

zmiany 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Według wielu ostatnich sondaży, to PiS ma tylko 28 procent poparcia, czyli najniższe od 6 lat. Jeśli opozycja się zjednoczy to osiągną prawie większość konstytucyjną i będą mogli zmieniać dosłownie wszystko. Niestety problemem jest Konfederacja, która ma aż 10 procent poparcia (zyskuje na pandemii), a im bliżej do PiSu niż opozycji.