Ula "Pedantula" Chincz będzie miała SYNA. Wybrała imię: "Osadzone w tradycji"

Ciąża w pandemii to jest wyzwanie. Ja zdecydowałam się na opiekę prywatną, gdzie mogłam być na wizycie co miesiąc. Jestem jednak po 40-stce, więc chciałam mieć pewność regularnych i bezpiecznych kontroli. Szkoda, że w badaniach nie mogą uczestniczyć ojcowie, to bardzo przykre. Na przykład w pierwszej ciąży mój mąż był ze mną na każdym badaniu, teraz mi go brakowało, bo tylko ja mogłam wejść do kliniki. Rozumiem jednak, że zdrowie wszystkich innych pacjentów jest ważniejsze. Jeśli chodzi o poród, to tata nie może być przy cesarce, ale przy naturalnym porodzie tak, 2 godziny po nim również. Nie ma też potem odwiedzin, ale to mnie nie martwi, bo się wyśpię i zregeneruję - zapowiada już Ula Pedantula.