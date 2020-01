Viola Kołakowska UDERZA w Blankę Lipińską: "Stop "kulturze" niskiej"

Do dziś wielu z Was z pewnością nie jest w stanie pojąć, na czym polega fenomen Blanki Lipińskiej, a raczej jej "dzieł literackich". Choć w kwestii jej książek zdania są mocno podzielone, to sukcesu odmówić jej nie można. Książki to już bestsellery, a 7 lutego do kin trafi ekranizacja debiutanckiej powieści Lipińskiej. Czy będzie to kolejny hit? Okaże się, aczkolwiek znając upodobania Polaków, raczej tak.