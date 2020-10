Weronika Rosati wspiera Strajk Kobiet z USA: "Chodzę sobie na hiking, a tymczasem wy wychodzicie na ulice"

Niedługo minie tydzień od rozpoczęcia protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji eugenicznej. Od tamtej pory atmosfera wciąż się zagęszcza i nic nie wskazuje na to, by kobiety zrezygnowały z głośnej walki o swoje prawa. O protestach wiedzą już też za granicą, w czym pomaga fakt, że zdjęcia z Polski udostępniają w social mediach największe gwiazdy mające setki milionów fanów.

Wiadomości o strajkach dotarły także do Weroniki Rosati, która mieszka w Los Angeles, wychowując córkę Elizabeth. Celebrytka postanowiła wesprzeć protestujące kobiety, nagrywając dla nich pokrzepiające InstaStories. Najpierw wrzuciła serię selfie, które ozdobiła symbolem błyskawicy.

Weronika Rosati: "Chcę pokazywać córce świat wartościowy"

Moje życie jest, w porównaniu do tego, co się u was dzieje, na pewno beztroskie – zaczęła trzeźwo, wyliczając wszystkie zajęcia, jakie ma w USA: Zawożę Elę do przedszkola, chodzę sobie na hiking, chodzę sobie na plażę, pracuję nad scenariuszami, czytam książki, widuję się ze znajomymi, pracuję nad projektami, a tymczasem wy wychodzicie na ulice.

Niestety, w pewnym momencie nagranie przerwała Elizabeth, która, wychowywana bezstresowo, domagała się uwagi mamy. Rosati wróciła z przekazem po chwili. Tym razem nałożyła na nagranie czarno-biały filtr i wyraźnie się wzruszyła:

Czuję wyrzuty sumienia, że nie jestem z wami na ulicach, chciałabym tam być z wami, z wami protestować, w was jest ogromna siła. Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich kobiet, które walczą o inne kobiety. To mnie wzrusza – powiedziała. To jest jedyny sekret, żeby wywalczyć swoje prawa – żeby kobiety trzymały się razem. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby znowu nie mieć kłopotów.

Weronika Rosati odniosła się także do własnej, traumatycznej historii.

Mam nadzieję, że córka będzie żyła w czasach, gdy kobiety będą miały równe prawa. Wiem, że to, co się teraz dzieje, to próba uciszenia głosu kobiet, nawet nie wiecie, ile o tym wiem. Mieszkające w Stanach Polki przeżywają to z wami, w tutejszych wiadomościach jest o tej walce – zakończyła.

Doceniacie jej wsparcie?