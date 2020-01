WOŚP 2020. Magdalena Adamowicz przemówiła z gdańskiej sceny: "To dla mnie najtrudniejszy moment od 14 stycznia ubiegłego roku"

By uczcić pamięć Pawła Adamowicza, jego żona, Magdalena Adamowicz, postanowiła rok po jego śmierci zrobić to samo, co on tamtego wieczoru. Stanęła więc na gdańskiej scenie Orkiestry i przemówiła do zgromadzonych, następnie odliczając sekundy do Światełka do Nieba.