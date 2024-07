WPADKA francuskiej telewizji podczas igrzysk. Tak podpisali Annę Wintour... (FOTO)

W piątek 26 lipca oficjalnie wystartowały Letnie Igrzyska Olimpijskie, które odbywają się w Paryżu. Chociaż to dopiero początek sportowych zmagań, to już emocje sięgają zenitu, szczególnie po ceremonii otwarcia, która odbiła się w mediach szerokim echem. Jak się okazuje, nie wszystkim przypadła do gustu dość innowacyjna formuła zorganizowana za ponad 100 milionów euro.