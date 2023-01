Edyta Herbuś niczym Afrodyta pląsa TOPLESS po plaży, wyznając: "Fajnie jest spojrzeć na siebie JEGO oczami"

Celebrytka wybrała się ostatnio na romantyczne wakacje do Wietnamu, a egzotyczną podróż skrupulatnie odnotowuje na profilu w mediach społecznościowych. W tym wyjątkowym czasie towarzyszy jej Piotr Bukowiecki, z którym niedawno stuknęło jej pięć lat bycia razem . Tancerka zaprezentowała już wietrzny taniec do utworu "Big in Japan", następnie pokazała, jak zajada się tamtejszym przysmakiem i wrzuciła zdjęcie, na którym to wtula się w ukochanego.

Edyta Herbuś topless w Wietnamie

"Kiedy Wenus - planeta MIŁOŚCI wchodzi do znaku rozmarzonych RYB (mój ci on), poziom romantyzmu w powietrzu wzrasta... To idealne klimaty dla współczesnego ROMEA, by wyznać ukochanej swoją MIŁOŚĆ…". Fajnie jest spojrzeć na siebie JEGO oczami… Przyjmuję dziś do serca to romantyczne wyznanie - pisała.