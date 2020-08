"Zalatana" Anna Lewandowska chwali się wakacjami z Robertem. Fanka: "Masz POODPRYSKIWANE paznokcie. Jesteś JAK KAŻDA Z NAS" (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Trenerka regularnie raczy swoich fanów pomysłami na domowe treningi, motywacyjnymi wpisami oraz wyrafinowanymi przepisami. Na ogół jej wpisy są pozytywnie odbierane przez internautów, jednak kilka dni temu "Lewa" zaliczyła małą wpadkę. 31-latka postanowiła bowiem zaprezentować światu nagranie, na którym tańczy w rytm przeboju Beyonce z doczepionym brzuchem i pokaźnych rozmiarów pupą . Chociaż Ania chciała tym podkreślić swoją "ciałopozytywność", jej starania nie wszystkim przypadły do gustu...

Wygląda na to, że Lewandowska postanowiła nieco odsapnąć od medialnego zgiełku oraz natłoku zawodowych obowiązków. W tym celu wraz z mężem wybrała się więc na wakacje. Trenerka nie zapomniała rzecz jasna poinformować o wspólnym wyjeździe za pośrednictwem Instagrama. Publikując zdjęcie z mężem, odniosła się także do swojego ostatniego wpisu, w którym to publicznie przeprosiła za przebranie się za osobę otyłą.