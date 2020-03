Imprezowa Barbara Kurdej-Szatan z butelką w ręku chwali się "domówką" w pociągu: "Trzeba sobie jakoś radzić" (FOTO)

Marek 40 min. temu zgłoś do moderacji 103 16 Odpowiedz

"Wielka gwiazda" myśli, że jej wszystko wolno. Myśli, że za samo jej towarzystwo wszyscy wokół powinni być wdzięczni i że chcą słuchać wsiowego zachowania jej, i jej - nazwijmy to - towarzyszy podróży, choć tu inne słowa byłyby bardziej odpowiednie. Jak taka wielka gwiazda I gorączka niech wynajmie sobie cały skład na imprezkę, a nie uprzykrza innym czas. I nie interesuje mnie, że ma tam piwo bezalkoholowe. Zachowanie nieodpowiednie i jako osoba, chociaż to bardzo dziwne, ale jednak znana, powinna dawać innym dobry przykład, a nie jeszcze się szczycić tym zachowaniem. No ale skoro nie widzi w tym zachowaniu nic złego to świadczy tylko o tej osobie. Proponuję kolejnym razem wynająć samolot , A nie tłuc się z takim plebsem jak ja czy inni pasażerowie.