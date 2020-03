Żona Piotra Zielińskiego ujawnia, jak wygląda rzeczywistość we Włoszech w obliczu kwarantanny: "Życie codzienne się ZATRZYMAŁO"

W Polsce na ten moment zanotowano 31 przypadków zakażenia koronawirusem. We Włoszech z powodu zarażenia Covid-19 do wtorku zmarło tam już 631 osób. To więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie poza Chinami. Władze państwowe wprowadziły zakaz przemieszczania się do i z Lombardii oraz 14 północnych i centralnych prowincji. To obszar na którym mieszka 16 milionów ludzi.