"Żony Miami". Uzbrojona w harpun Aneta Glam szykuje się do starcia z ŻARŁACZEM BIAŁYM: "Jeden je**ny rekin i koniec"

Aneta Glam z Żon Miami powoli, ale konsekwentnie pozycjonuje się na ulubienicę publiczności. W przeciwieństwie do co niektórych koleżanek z programu Polka zdaje się nie zadzierać nosa, przy czym jednocześnie czerpie pełnymi garściami z oferowanych jej przez zamożnego partnera luksusów, fantastycznie się przy tym bawiąc. Na myśl przychodzi szczególnie moment, w którym Anetka zdecydowała się skorzystać z helikoptera, gdyż perspektywa stania w korku była dla niej absolutnie nie do przyjęcia.