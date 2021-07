17-letni SYN Małgorzaty Ohme ZOSTAŁ AKTOREM! "DUMA" (FOTO)

Gosc 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dlaczego brak ładnych aktorów w filmach? Kto dzisiaj przyjmuje te dzieciaki do szkół aktorskich, do filmu? Ostatni amant polski to Paweł Delag, ale już nieco leciwy, czas na narybek. Jak oglądam te miłosne polskie tasiemce, to nie ma na kim oka zawiesić, jest aż tak źle?