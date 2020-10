Małgorzata Ohme pokazała 17-letniego SYNA. Fani nie mają wątpliwości: "CZYSTA MAMA" (FOTO)

Raz 48 min. temu zgłoś do moderacji 51 1 Odpowiedz

Syn ma urodziny, a mama wszystkie wpisy rozpoczyna: JA byłam taka młoda..., JA niewiele wiedziałam, gdy cię urodziłam..., masz takie oczy jak JA..., jesteś taki jak JA.... Serio? Ta pani jest psychologiem? To megalomania w czystej formie. To są JEGO urodziny i skupiamy się na NIM, a nie na tym kim JA dla niego jestem. To jest pierwsza zasada. Każdy psycholog tego uczy. (przypomina mi się moja teściowa, która co roku życzyła mi na urodziny, abym była dobra dla swojego męża, hi, hi). Nie chciałabym komentować sposobu zachowania tej pani w programie TVNu, często infantylno-żenującego, bo można powiedzieć, że jest to moja subiektywna opinia. To co napisałam wyżej nie jest opinią, ale faktem.