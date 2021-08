"40 kontra 20". Linda już znalazła NOWĄ MIŁOŚĆ! Pokazała ukochanego: "Dzięki Bogu TO NIE ROBERT" (FOTO)

Finał "40 kontra 20" już za nami. W ostatnim odcinku pierwszej edycji show poznaliśmy decyzje Roberta i Bartka , którzy uznali, że chcą budować dalszą znajomość z Kingą i Patrycją . Choć program nagrywano już jakiś czas temu, to wygląda na to, że ich relacje z dziewczynami wciąż kwitną.

Choć ostatecznie to Kinga Zapadka wygrała walkę o serce Roberta Kochanka , to po drodze widzowie mieli kilka innych typów na zwyciężczynię show. Jedną z potencjalnych wygranych była Linda Palej , z którą tancerz miał dobry kontakt i zdawało się, że wiele ich łączy. Niestety w pewnym momencie wyeliminował ją z programu, bo uznał, że jest... "zbyt krystaliczna" .

Jesteś tak krystaliczna, tak czysta w tym, co robisz, że to jest aż niemożliwe. Dla mnie zbyt piękne, by było prawdziwe - argumentował, gdy jego decyzją Linda opuszczała format.