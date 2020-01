Agnieszka Chylińska chwali się rysunkiem pociech nawiązującym do pożarów w Australii. Internautka: "Jejku, jakie mądre dzieci"

Katarzyna 29 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Drogie dzieci, kilka słów o Chylińskiej, która ma 43 lata i może nie macie pojęcia, kim jest naprawdę. Chylińska ma wykształcenie podstawowe, rzuciła liceum, bo - jak sama wyznała - wiedza nie jest jej do niczego potrzebna. Jako nastoletnia wokalistka ONA była uzależniona od narkotyków, papierosów i alkoholu, sypiała z kim popadnie, często nawet nie wiedziała, kto ją zaliczył, miała kilka prób samobójczych. Była wulgarna i publicznie obrażała ludzi (sławne Fryderyki...), którzy próbowali wyciągnąć ją z dna. Za sukces ONA odpowiadał przede wszystkim Skawiński, który pisał teksty, komponował muzykę, organizował sprzęt, studia, nagrania. Chylińska nie komponowała i nie pisała tekstów, dostawała gotowe rzeczy do śpiewania. Z jej powodu zespół ostatecznie się rozpadł: Chylińska weszła w jawny konflikt ze Skawińskim, jak sama wyznała, nie podobało się jej to, że on nią rządzi i że sukces zespołu przypisuje sobie (co było prawdą). Chylińska była (i nadal jest) bardzo niedojrzałą osobą, o kiepskiej wiedzy. To, że dużo i głośno mówi, nie oznacza, że mówi mądrze. Dziś ma dobrego agenta, który dba o jej wizerunek medialny (widać to bardzo wyraźnie po tym, jak dobiera słowa w publicznych wypowiedziach). Ona sama nie reprezentuje sobą nic ciekawego, a jej obecna muzyka jest na bardzo słabym poziomie w porównaniu z tym, co reprezentował zespół O.N.A.