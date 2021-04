Allan Krupa cieszy się, że siedzi za kierownicą ferrari. Dostanie takie od mamy?

Kwestie motoryzacyjne w rodzinie Edyty Górniak nie należą do najprostszych. Były mąż wokalistki, Dariusz Krupa , w 2014 roku przejechał na pasach 63-letnią kobietę. Jak się potem okazało, sam był "po spożyciu" kokainy - "po spożyciu", a nie "pod wpływem", co znacząco obniżyło wymiar kary.

Postępowanie Dariusza Krupy zaprzepaściło jego relacje z synem, więc Edyta Górniak robi, co tylko może, by uchronić Allanka przed zgubnym wpływem ojca. Zdecydowała się nawet przełamać własną traumę i "sama" zrobić prawo jazdy, co zrelacjonowały kamery TVN-u. Górniak nie chce również, by Allanek niepotrzebnie narażał swoje życie, więc nie życzy sobie, by ukochany syn jeździł motocyklem.