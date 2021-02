Andrzej Piaseczny otwiera się na temat ZWIĄZKU. Opowiedział też o... ŚLUBIE!

Następnie było o nim głośno w związku z finałem The Voice Senior i jego niepozostawiającą złudzeń reakcją na słowa Jacka Kurskiego. Teraz Piasek udzielił wywiadu, otwierając się co nieco na temat swojego życia uczuciowego. 50-latek przez lata unikał tej kwestii jak ognia, opowiadając o miłosnych relacjach najoszczędniej, jak się tylko da.

Jeśli kiedykolwiek będę chciał wychodzić z nią do świata - czego nie wykluczam, bo ja sam, patrząc na siebie, wiem, jak się zmieniam przez lata, wiem, jak jestem coraz bardziej spokojny i rozsądny, i otwarty - nie chcę mieszać prywatności ze swoją rozpoznawalnością. To wcale nie znaczy, że ja się czegoś boję.

Nie chcę istnieć w przestrzeni medialnej jako: "dobrze, a to jest moja żona" czy: "to jest mój mąż", "to są moje dzieci" itd. "Popatrzcie, jak my żyjemy". Gdybym chciał wstąpić w związek małżeński, to być może pokazałbym to światu wtedy. Jako kropkę nad "i" - skwitował.