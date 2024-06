Andrzej Zieliński gorzko o Kościele: "To, jak wiele ludzi można obrazić w imię wiary, jest niebywałe. Nie chcę mieć z tym NIC WSPÓLNEGO"

Katolik prakt... 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No trudno to są jego poglądy .To że on się zawiódł na Kościele księżach to nie znaczy że musi innych zniechęcać do wiary Kościoła itp.Js jestem praktykującym katolikiem i nie wyobrażam sobie niedzieli bez Kościoła modlitwy.Ale oczywiście to nie o to chodzi tylko dlatego nikomu zla nie czynie żyje wg przykazań jak trzeba pomóc to pomagam zwłaszcza chorym i biednym wrzucić parę groszy biedakom itp i nikogo nie zamierzam zabijać ani bic ani okradać.Dekalog to dla mnie podstawa plus pomoc bezinteresowna i nie czynienie zla.W przypadku toksycznych ludzi ignorancja kompletna ale nic złego nikomu nie robić i przebaczenie oprawcom.To każdy katolik powinien zrobić umieć przebaczyć każdemu kto nas zranił i powstrzymać się od odwetu .Bóg zapłać.Z Bogiem.Milego dnia