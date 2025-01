Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła zabieg. "Nie czekajcie, aż urośnie, to dziadostwo szybko się powiększa"

A może napiszmy ile trwa diagnostyka endo, jak często jest bagatelizowana przez lekarzy, że zabieg w dobrej klinice to kilkadziesiąt tysięcy, że operacja na NFZ to często nawrót ognisk i dalszy ból i cierpienie....że część klinik ( oczywiście prywatnie) to zwykli naciągacze....dlaczego kobietom przed zabiegiem cc nie mówi się o tym, że endometrioza jest często przenoszona na inne narządy......wiem co piszę, bo sama to przechodzę.....