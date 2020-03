Anna Karwan pędzi na trening do "TzG", znów apelując o pozostanie w domu i tłumaczy: "Ja mam podpisany kontrakt. Muszę go ZREALIZOWAĆ"

Miarka się przebrała! Jestem tak wściekła, że nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Zamykamy szkoły, zamykamy urzędy, zamykamy sklepy, zamykamy wszystko. A chciałam wam powiedzieć o tym, że przed chwilą przeczytałam post Toli Jasionowskiej, która jest też w naszym teamie, która opisała sytuację wstrząsającą. Jutro wyruszają autokary z wielu miast z ludźmi, którzy wykupili wyjazdy w Alpy do Włoch. (...) Na Boga ludzie opanujcie się. Nie mam pojęcia, co trzeba mieć w głowie, w mózgu... - grzmiała.

Jeżeli uważacie, że my możemy sobie pozwolić, żeby nie pracować przez parę miesięcy, bo mamy oszczędności... Drodzy, my inwestujemy w koncerty sami. (...) Sytuacja nie wygląda tak słodko, jak wam się wydaje - tłumaczyła.

Szybko jednak okazało się, że wcale na jednym zarzucie się nie skończyło i Karwan odniosła się również do oskarżeń, iż apeluje do pozostania w domu, a sama w domu nie przebywa. Wówczas jasno przyznała, że przecież... "ma podpisany kontrakt".

Zostań w domu, jeśli możesz. Nie wychodź do sklepu, jeśli nie musisz. Ja mam podpisany kontrakt i muszę go zrealizować. Ludzie w produkcji również muszą. Zostań w domu to znaczy ogranicz do minimum, ale nie dostawaj świra.