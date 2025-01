Anna Lewandowska zameldowała się w Polsce. Dla równowagi pokazała tym razem STARSZĄ córkę

„ Pokazywanie dzieci przez rodziców w mediach społecznościowych może być postrzegane jako forma narcyzmu, szczególnie gdy jest to robione w celu zdobycia uwagi, podziwu lub zysku finansowego. W artykule na stronie viva.pl, psycholog dziecięcy Magdalena Chorzewska komentuje, że choć dla dziecka może to być zabawa, to ciągłe przebieranie i pozowanie może być dla nich męczące i może zakłócać ich potrzebę autonomii, zwłaszcza w wieku dwóch lat. To pokazuje, że takie zachowania mogą nie być w najlepszym interesie dziecka, a raczej służyć potrzebom emocjonalnym lub narcystycznym rodziców”