Anna Wendzikowska świętuje czwarte urodziny córki: "Gdzie ja byłam, kiedy ona tak rosła..."

Ostatnie miesiące w życiu Anny Wendzikowskiej nie należały do najłatwiejszych. Choć jej Instagram kipiał od zdjęć zrobionych w bajecznych miejscach na całym świecie, a prezenterka na każdym kroku podkreślała, jaka jest szczęśliwa i spełniona, to skrywała pod tym obrazkiem depresję. Do jej stanu miał przyczynić się mobbing w TVN, o którym niedawno postanowiła opowiedzieć głośno, wywołując medialną burzę. Po 15 latach pracy odeszła z redakcji "Dzień dobry TVN".