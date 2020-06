Blanka Lipińska planuje kolejne "poprawki" w wyglądzie: "Jestem BLIŻEJ CZTERDZIESTKI niż dalej"

Tak Tak 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

To wycięcie torebek tluszczowych to ogromny błąd, Doda też to zrobiła. Niby to wysmukla twarz, ale z czasem twarz się zapada, wygląda się staro, nie ma wygładzenia zmarszczek. Kobiety o pełnych buziach wyglądają młodo, na przykład Farna.