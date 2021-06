Były chłopak Britney Spears zdradza: "Ona niczego bardziej nie pragnie niż URODZIĆ CÓRECZKĘ"

Britney wyjawiła, że jest zastraszana, a Jamie Spears kontroluje każdą, nawet najbardziej intymną sferę życia kobiety , która w grudniu skończy 40 lat. Steve Dennis , autor książki " Britney , Inside the Dream" twierdzi, że ojciec piosenkarki traktuje ją, jakby ta miała 12 lat. Kontrola Brit przez ojca nasiliła się szczególnie w ostatnim okresie - doszło do tego, że mama dwóch synów musi pytać o zgodę na użycie telefonu, przejażdżkę samochodem swego partnera, nie ma też własnych pieniędzy - musi prosić ojca o kieszonkowe.

Teraz głos zabrał były partner Spears. Mężczyzna, bojąc się ewentualnych reperkusji ze strony rodziny Britney, poprosił o zachowanie anonimowości. Twierdzi on, że Britney przez lata bała się głośno mówić o nadużyciach ze strony ojca. Ten nie tylko zmuszał ją do występów na scenie, gdy miała wysoką gorączkę, lecz nawet decydował o... meblach kuchennych do jej domu. Spears bała się, że jej sprzeciw doprowadzi do tego, że sąd, pod naciskiem ojca, zdecyduje o odebraniu jej dzieci.