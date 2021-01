Cezary Pazura jeszcze NIE ZOSTAŁ ZASZCZEPIONY, mimo że jest twarzą oficjalnej kampanii. "Czeka jak KAŻDY OBYWATEL na swoją kolej"

Afera szczepionkowa wciąż trwa. Przypomnijmy: opinię publiczną oburzyły ujawnione informacje na temat wąskiego grona celebrytów i polityków, którzy mieli się zaszczepić poza kolejnością, chociaż nie należą do tzw. "grupy zero". Zaszczepieni tłumaczyli się, że mieli być "ambasadorami programu szczepień", jednak komentujący zwrócili uwagę na to, że - jak na "ambasadorów" - niespecjalnie się faktem zaszczepienia afiszowali.