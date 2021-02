Cezary Pazura spokojnie o swoich zarobkach w czasie pandemii: "W stanie wojennym było ciężej"

Choć Cezary Pazura na brak zajęć nie może ostatnimi czasy narzekać, to nawet jemu nie udało się w pełni osłonić przed kryzysem, który dopadł branżę rozrywkową w okresie pandemii. W najnowszym wywiadzie 58-letni aktor przyznał, jakie emocje towarzyszyły mu przez pierwsze miesiące lockdownu. Zaznaczył przy tym, że w swoich odczuciach z pewnością nie różnił się niczym od przedstawicieli innych grup zawodowych.

Myślę, że pandemia te obawy o ekonomiczne aspekty, aspekty przeżycia rodziny spowodowała u wszystkich. To nie jest zależne od zawodu. (...) U mnie spowodowała naprawdę głęboki strach, lęk i niepokój o przyszłość, bo to jest przecież moja praca, to jest moje źródło dochodu, ale nie panikowałem - wspomina gwiazda Killera w rozmowie z portalem Gala.pl.