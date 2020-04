Ciężarna Sophie Turner wypełnia obowiązki odpowiedzialnej właścicielki czworonogów na spacerze z Joe Jonasem (ZDJĘCIA)

Zaopatrzeni w maseczki Turner i Jonas opuszczają dom tylko po to, by dać się wybiegać trzem uroczym psiakom. To już kolejny raz, kiedy publikujemy zdjęcia ujmującej gromadki czworonogów spacerującej u boku młodego, hollywoodzkiego małżeństwa. Podczas tej przechadzki obowiązek sprzątania po pupilach spadł na Sophie, co oczywiście uznać należy za postawę godną pochwały, choć sama gwiazda - jak wnioskujemy po jej srogim wzroku - nie była chyba do końca zadowolona z takiego podziału obowiązków.