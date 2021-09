Coco Austin założyła TIPSY PIĘCIOLETNIEJ CÓRCE! Wciąż karmi ją piersią...

Coco Austin to celebrytka i gwiazdka reality show, która od 2002 roku jest żoną rapera Ice-T. Lubująca się w skandalach Coco prężnie działa również jako influencerka, a jej konto na Instagramie śledzi ponad 3 miliony internautów. Mogą oni podziwiać fotografie, a na których Austin pozuje wraz z córeczką Chanel w pasujących do siebie strojach, a także wysłuchiwać refleksji celebrytki na temat macierzyństwa. 42-latka otwarcie mówi o tym, że wciąż karmi swoją pięcioletnią pociechę piersią i póki co nie zamierza przestać. Teraz z kolei pochwaliła się paznokciami, które zrobiła córce. Dziewczynka dumnie pozowała do fotografii z tipsami..