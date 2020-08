Dagmara Kaźmierska krytykowana za szaleństwa w wózku sklepowym: "To dewastacja czyjegoś mienia" (FOTO)

Podczas emisji ośmiu sezonów programu Królowe Życia Dagmara Kaźmierska zdążyła już nas przyzwyczaić do swych nietuzinkowych sposobów na dostarczanie widzom rozrywki. Sądząc po najnowszych fotografiach z planu kolejnej edycji show, możemy śmiało wnioskować, że sekretna formuła, która do tej pory zapewniła jej ogromny sukces na rodzimym rynku medialnym, najpewniej nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.

W zeszły piątek "królowa" opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których występuje u boku swego ekranowego towarzysza i oddanego przyjaciela - Jacka Wójcika. Sugerują one, że w dziewiątej edycji programu dynamiczny duet wybierze się na zakupy do centrum handlowego. Aby oszczędzić widzom nudy, Dagmara Kaźmierska postanowiła wskoczyć do sklepowego wózka.