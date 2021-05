Żona Krzysztofa Krawczyka spiera się z jego synem. "Publiczne kłócenie się o spadek nie jest w porządku"

Marita 21 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Może i bił żonę,kto go miał życia nauczyć nie miał przykładu ani od ojca ani od matki był poniewierany od dziecka aż do teraz ,a macocha to już pokazała kim ona jest .Spadek się należy jak psu buty i to połowa zmieniła testament z krawczykiem 2020 r wrzesień jak on był b, chory niewiadomo jaki był na umyśle skoro był po COVID a jeszcze chciała nowego testamentu a ledwo wyszedł ze szpitala i zmarł jak go przywieźli ledwo stał na nogach musieli go podtrzymywać .Jaki był na rozumie nie wiadomo wiemy co ona mówi,a w sądzie wychodzi prawda .Przekupić go chciała,dobrze ze to nagrał bluszcz nie kobieta.Sędziowie powinni mu polowe dać,jadyny syn Krawczyka itak go sponiewierali zrobili z niego kalekę psychicznie i fizycznie.