Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk USUNĘŁA konto na Facebooku...

Wydawać by się więc mogło, że przynajmniej przez cztery tygodnie uda nam się odpocząć od skandali powiązanych z discopolową dynastią. Otóż nic bardziej mylnego. W Wielką Niedzielę najwyraźniej przytłoczona rozłąką z synem matka 31-latka - Danuta Martyniuk , usiadła do klawiatury , by wdać się w ostrą dyskusję z innymi użytkownikami Facebooka na profilu iSokolka.eu.

Być może Danuta na drugi dzień sama poszła po rozum do głowy, a być może to jej małżonek zagroził, że więcej nie weźmie jej na "shopping" do luksusowego domu handlowego w stolicy, gdyż wszystko wskazuje na to, że Martyniuk usunęła ostatecznie swoje konto na Facebooku. Jej profil nie pojawia się już po wpisaniu w wyszukiwarkę, a z odpowiedzi na jej oburzające wpisy zniknęły wszelkie oznaczenia.