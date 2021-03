Dawid Narożny obrusza się na internautkę złośliwie komentującą zdjęcie jego syna: "Ja pie**olę, MADKA SIĘ ZNALAZŁA"

Baba 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

No solidny jest ten Marcelek, ale to chyba taki wiek. Jak zacznie raczkować, a później chodzić to będzie szczuplejszy. U mnie w rodzinie wszystkie dzieci jak miały właśnie około 6 miesięcy to wyglądały tłuściutko, a później szczypiorki ;) Chociaż oczywiście trzeba pilnować siatek centylowych i nie tuczyć dziecka jak prosiaka na ubój. To jest kwestia zdrowia a nie estetyki i nie ma co się oburzać.