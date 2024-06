Doświadczona życiem Katie Price ogłasza: "Chcę być COACHEM". Wspomniała o chorobie i traumatycznych sytuacjach

Nie jest tajemnicą, że za fasadą perłowego uśmiechu 46-latki kryją się ogromne dramaty. Niektóre jej opowieści mrożą krew w żyłach, jak np. brutalny gwałt, do jakiego doszło w 2018 r. podczas jej pobytu w RPA. To traumatyczne przeżycie sprawiło, że w jej głowie zakiełkowały samobójcze myśli. Na szczęście kobieta stopniowo odzyskiwała równowagę psychiczną dzięki długotrwałej terapii.

Katie Price zamierza pomagać ciężko chorym

Chcę być coachem życiowym , ponieważ przeszłam przez naprawdę wielkie dramaty, prawdziwe wydarzenia i zdołałam wyjść z tego cało. Więc jeśli mogę pomóc ludziom w jakikolwiek sposób, to zrobię to. Wiem, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Chciałabym mieć wtedy taką wiedzę, jaką mam teraz - "zareklamowała" swoje usługi.

Price wspomniała również o planach powiększenia potomstwa. Jest pewna swojego uczucia do młodszego o 15 lat gwiazdora programów reality JJ Slatera. Nie przeszkadza jej nawet to, że zaczęła spotykać się z nim na początku roku, choć jak na zagmatwane realia show-biznesu i jej obfite życie uczuciowe, i tak jest to już całkiem niezły wynik. Pytanie tylko, jak odważne plany celebrytki przyjmą jej pociechy...