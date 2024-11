Edyta Pazura w fikuśnym bikini zwraca się do rodaków, wylegując się w ciepełku: "Ja pierdzielę, ale macie zimno"

Jeśli rozpoczynacie dzień jeszcze przed wschodem słońca i docieracie do swoich miejsc pracy autem, z pewnością musieliście sięgnąć już po skrobaczki do szyb. Mieszkańcy wielu rejonów Polski odczuli już pierwsze jesienne przymrozki, a w rejonach górskich jeszcze we wrześniu zanotowano pierwsze opady śniegu. Tego problemu nie mają stałe bywalczynie zagranicznych kurortów, które opromieniają towarzyszącą nam szarówkę swoimi pocztówkami z wakacji.