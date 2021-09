Internauci zarzucają Ekipie Friza KOLEJNY PLAGIAT: "Zerżnęli pomysł na koszulki z internetu"

Mery 30 min. temu zgłoś do moderacji 106 3 Odpowiedz

Ja nie wiem czy kogoś to jeszcze w ogóle dziwi, że influencerzy oszukują. Przeciez wiadomo że oni są nastawieni na szybki zysk i gołą barany ile.się.da... Jessica co wyprawiała i nadal jest zapraszana na branżowe imprezy. Jest to na pewno jakieś przyzwolenie na takie traktowanie odbiorców. I naprawdę jedyne co mnie dziwi to że ludzie są nadal tacy ograniczeni i kupują to badziewie. Jeszcze się nie nauczyli, ich problem.