Fani Kasi Cichopek zatroskani jej wsparciem dla Kurdej-Szatan: "A CO NA TO JACEK?"

W czwartek wieczorem Barbara Kurdej-Szatan triumfalnie powróciła na Instagram i odblokowała komentarze. Wcześniej starała się milczeć, co było pokłosiem wpisu o działaniach Straży Granicznej. Afera nadszarpnęła wizerunkiem celebrytki, a prezes Jacek Kurski wyrzucił ją z TVP.

Co prawda aktorka "M jak miłość" dodała dwie ikonki: buziaka i serduszka, ale to wystarczyło, by wywołać burzę. Internauci sugerują Kasi, że przez gest solidarności wobec koleżanki z planu, Cichopek może popaść w niełaskę u prezesa TVP.