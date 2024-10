Georgina Rodriguez trafiła do SZPITALA na kilka dni. Opowiedziała, co się stało

Nie wszystkim jednak produkcja przypadła do gustu.

Na szczęście Georgina może liczyć na wsparcie innych fanów, a tych jest całkiem sporo, bo tylko na Instagramie śledzi ją ponad 64 mln osób. To właśnie tam opublikowała zdjęcie z wenflonem. Z zamieszczonego opisu wynika, że ostatnie dni spędziła w szpitalu, gdzie walczyła z zapaleniem płuc. Na szczęście wróciła do domu, ale jeszcze nie do pełni zdrowia.