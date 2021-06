Ida Nowakowska o krytyce jej szybkiego powrotu do pracy: "Świat ordynarnych ludzi, ZWŁASZCZA KOBIET, jest mi obcy"

Bbb 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wy obrzydliwie zazdrosne paniusie. Wrzućcie trochę na luz. Poród to normalna rzecz dla zdrowej kobiety. Dawniej kobiety wychodziły w pole w ciąży a wracały do domu z noworodkiem. Taka matka na drugi czy trzeci dzień znów szła do pracy w polu a dziecko było pod opieką kogoś kto był w domu najczęściej byli to dziadkowie. Wiem że teraz mamy nowe ,,czasy,, ale dajcie innym żyć tak jak chcą jeżeli im z tym dobrze a sami żyjcie tak jak chcecie. Pani Ida godzi pracę z macierzyństwem i widać że maluszek jest otoczony opieką i nie potrzebny jej żaden urlop. A nie musi tak być że jak mi coś się należy to z tego muszę korzystać. Brawo pani Ido. Podziwiam i życzę zdrówka dla pani i dzidziusia a zazdrośnicy niech się uczą zaradności.